В Кургане на трассе светофор «сошел с ума»

Пользовательница соцсетей рассказала, что все секции светофора горели зеленым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана рассказала, что у светофора на федеральной трассе в микрорайоне Мостостроителей все секции горят зеленым. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Светофор на федеральной трассе [245 км трассы „Иртыш“], в районе мкр. Мостостроителей сошел с ума. Секции горят зеленым одновременно для движения во все стороны», — написала пользовательница Анастасия Кулишкина в группе «Инцидент Курган».

На сообщение ответили представители областного департамента строительства госэкспертизы и ЖКХ. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Курганской области, относится к компетенции ФКУ Упрдор „Южный Урал“», — объяснили сотрудники ведомства. Они предложили направлять жалобы, связанные с федеральными трассами, в эту организацию. На момент написания новости до пресс-службы организации URA.RU дозвониться не удалось.