UTair возобновила рейсы из ХМАО в Екатеринбург

12 мая 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Рейсы будут выполнятся по вторникам и четвергам Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Со 2 июня авиакомпания «ЮТэйр» возобновляет прямые рейсы из Нягани (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал глава города Иван Ямашев. «Отличная новость! В ходе переговоров между АО „Аэропорт-Нягань“ и АО „ЮТэйр“ достигнуто соглашение в вопросе выполнения рейсов по маршруту „Екатеринбург — Нягань — Екатеринбург“. Рейсы будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72. Вылет из Нягани в 10:50, прилет в Екатеринбург в 12.30 (время местное). Обратный вылет из Екатеринбурга в 13.20, прилет в Нягань в 15.00», — говорится в посте. Также Ямашев добавил, что билеты уже можно купить в авиакассах города или на сайте авиакомпании. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 4091 рублей. Ранее URA.RU cообщало, что из ХМАО появился прямой рейс в Ингушетию. Полеты из Нижневартовска в Магас будут на 50% субсидируемы властями республики. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Со 2 июня авиакомпания «ЮТэйр» возобновляет прямые рейсы из Нягани (ХМАО) в Екатеринбург. Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал глава города Иван Ямашев. «Отличная новость! В ходе переговоров между АО „Аэропорт-Нягань“ и АО „ЮТэйр“ достигнуто соглашение в вопросе выполнения рейсов по маршруту „Екатеринбург — Нягань — Екатеринбург“. Рейсы будут выполняться со 2 июня по вторникам и четвергам на воздушном судне типа ATR 72. Вылет из Нягани в 10:50, прилет в Екатеринбург в 12.30 (время местное). Обратный вылет из Екатеринбурга в 13.20, прилет в Нягань в 15.00», — говорится в посте. Также Ямашев добавил, что билеты уже можно купить в авиакассах города или на сайте авиакомпании. Судя по данным авиаперевозчика, их стоимость начинается от 4091 рублей. Ранее URA.RU cообщало, что из ХМАО появился прямой рейс в Ингушетию. Полеты из Нижневартовска в Магас будут на 50% субсидируемы властями республики.