04 мая 2022

Власти Ингушетии будут доплачивать за полеты в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка демонстрационного пролета авиации к Параду Победы. Екатеринбург, авиация, самолет, ввс рф, ту-134 а
В ХМАО будет прямой рейс в Ингушетию Фото:

Авиакомпания «Азимут» запускает регулярный рейс из Нижневартовска в Магас, который будет на 50% субсидируем республикой Ингушетия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей Нижневартовска.

«Согласно опубликованным данным, перевозчик должен будет выполнять работу на данном маршруте не менее одного раза в неделю в период с 1 июня по 30 сентября. В качестве используемого воздушного судна заявлен Sukhoi Superjet 100», — говорится в посте. Информация о том, что рейс будет субсидирован содержится в реестре Росавиации. Сведений о старте продаж билетов на сайте авиакомпании пока нет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания Utair перешла на весенне-летнее расписание в ХМАО и ЯНАО. Перевозчик будет выполнять прямые рейсы из Ноябрьска, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска в Москву.

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Авиакомпания «Азимут» запускает регулярный рейс из Нижневартовска в Магас, который будет на 50% субсидируем республикой Ингушетия. Об этом сообщается в официальном telegram-канале властей Нижневартовска. «Согласно опубликованным данным, перевозчик должен будет выполнять работу на данном маршруте не менее одного раза в неделю в период с 1 июня по 30 сентября. В качестве используемого воздушного судна заявлен Sukhoi Superjet 100», — говорится в посте. Информация о том, что рейс будет субсидирован содержится в реестре Росавиации. Сведений о старте продаж билетов на сайте авиакомпании пока нет. Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания Utair перешла на весенне-летнее расписание в ХМАО и ЯНАО. Перевозчик будет выполнять прямые рейсы из Ноябрьска, Когалыма, Сургута и Ханты-Мансийска в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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