Снегоходчики из ЯНАО утонули в реке, провалившись под лед

Двое снегоходчиков провалилась под лед Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Приуральском районе (ЯНАО) под лет на реке Щучья провалились двое местных жителей. Как сообщил URA.RU источник, погибших со дна подняли водолазы «Ямалспаса».

«Недалеко от села Белоярск работали водолазы „Ямалспаса“ которые подняли два тела. После этого на место происшествия прибыли следователи», — сообщил источник.

О данном происшествии также сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. По его словам 10 мая в ЕДДС поступило сообщение, что двое жителей села Белоярск на снегоходе провалились под лед.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию приуральского района, в «Ямалспас» и в СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.