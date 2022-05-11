Жители ХМАО пожаловались в ФАС на рост цен на такси

Жители ХМАО жалуются на рост цен такси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты «Центра управления регионом» ХМАО зафиксировали массовые жалобы жителей региона на рост цен на такси. Об этом во время онлайн-эфира с представителем регионального УФАС заявила редактор ЦУР Альбина Волкова.

«Специалисты ЦУР регулярно фиксируют в интернете множество вопросов по ценообразованию <…> Вопрос, который задают югорчане заключается в том, почему подорожали услуги такси», — сказала Волкова во время эфира, передает корреспондент URA.RU.

Заместитель руководителя управления федеральной антимонопольной службы ХМАО Василий Иванов объяснил, что услуги такси не регулируются государством. «ФАС России и территориальные органы осуществляют контроль за ценообразованием в отношении субъектов, которые на рынке занимают доминирующее положение, а также пресекают антиконкурентные действия <…> Рынок такси конкурентный», — заверил Иванов.