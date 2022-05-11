Utair запустит ежедневные рейсы из ХМАО в Новосибирск

Самолеты авиакомпании будут летать из Сургута в Новосибирск ежедневно
Авиакомпания Utair организовала ежедневные рейсы по маршруту Сургут — Новосибирск. Информация об этом опубликована на сайте авиакомпании.
«Utair увеличил количество рейсов по маршруту Сургут — Новосибирск до 7 раз в неделю», — сказано в сообщении Utair. Согласно опубликованному расписанию, самолет из Сургута будет ежедневно вылетать в 04:00. Стоимость билета составит 4 585 рублей.
Ранее URA.RU писало, что Utair запустила прямой рейс из ХМАО в Ингушетию. Полеты из Нижневартовска в Магас будут на 50% субсидируемы властями республики.
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