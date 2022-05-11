Utair запустит ежедневные рейсы из ХМАО в Новосибирск

12 мая 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Самолеты авиакомпании будут летать из Сургута в Новосибирск ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair организовала ежедневные рейсы по маршруту Сургут — Новосибирск. Информация об этом опубликована на сайте авиакомпании. «Utair увеличил количество рейсов по маршруту Сургут — Новосибирск до 7 раз в неделю», — сказано в сообщении Utair. Согласно опубликованному расписанию, самолет из Сургута будет ежедневно вылетать в 04:00. Стоимость билета составит 4 585 рублей. Ранее URA.RU писало, что Utair запустила прямой рейс из ХМАО в Ингушетию. Полеты из Нижневартовска в Магас будут на 50% субсидируемы властями республики. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания Utair организовала ежедневные рейсы по маршруту Сургут — Новосибирск. Информация об этом опубликована на сайте авиакомпании. «Utair увеличил количество рейсов по маршруту Сургут — Новосибирск до 7 раз в неделю», — сказано в сообщении Utair. Согласно опубликованному расписанию, самолет из Сургута будет ежедневно вылетать в 04:00. Стоимость билета составит 4 585 рублей. Ранее URA.RU писало, что Utair запустила прямой рейс из ХМАО в Ингушетию. Полеты из Нижневартовска в Магас будут на 50% субсидируемы властями республики.