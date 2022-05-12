Из Кольцово запустят рейсы в Архангельск через Казань

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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, руслайн, Bombardier CRJ 100
Первый рейс из Кольцово запустят 19 мая Фото:

Авиакомпания «РусЛайн» запустит авиасообщение между Екатеринбургом и Архангельском с технической посадкой в Казани с 17 мая. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Архангельска.

«С 17 мая авиакомпания „РусЛайн“ приступит к выполнению полетов по маршруту Архангельск — Казань — Екатеринбург», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполнятся по вторникам и пятницам. Общая продолжительность перелета составляет 4 часа 35 минут с учетом технической пересадки в Казани в течение 45 минут. Стартовая цена билета — 13 500 рублей. Первый рейс из Екатеринбурга отправится 19 мая.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «РусЛайн» возобновит рейсы из Екатеринбурга в Тамбов. Дата старта перелетов — 24 мая, авиасообщение между городами будет осуществляться дважды в неделю.

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Авиакомпания «РусЛайн» запустит авиасообщение между Екатеринбургом и Архангельском с технической посадкой в Казани с 17 мая. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта Архангельска. «С 17 мая авиакомпания „РусЛайн“ приступит к выполнению полетов по маршруту Архангельск — Казань — Екатеринбург», — говорится в сообщении. Рейсы будут выполнятся по вторникам и пятницам. Общая продолжительность перелета составляет 4 часа 35 минут с учетом технической пересадки в Казани в течение 45 минут. Стартовая цена билета — 13 500 рублей. Первый рейс из Екатеринбурга отправится 19 мая. Ранее сообщалось, что авиакомпания «РусЛайн» возобновит рейсы из Екатеринбурга в Тамбов. Дата старта перелетов — 24 мая, авиасообщение между городами будет осуществляться дважды в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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