В конкурсе на лучший город страны Курган обогнал Питер и Грозный

Курган обогнал Питер и Грозный на промежуточном этапе конкурса «Город России — национальный выбор» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курган обогнал Питер и Грозный на промежуточном этапе конкурса на лучший город страны. За Курган отдали уже около тысячи голосов. Об этом говорится на официальном сайте всероссийского проекта «Город России — национальный выбор».

«По состоянию на 12 мая за город Курган отдали 835 голосов. В народном голосовании за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России Курган занимает 54 место среди 83 городов, обогнав Санкт-Петербург (814 голосов) и Грозный (748 голосов)», — указано в рейтинге. В лидерах конкурса идут Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Всероссийский конкурс « Город России — национальный выбор» стартовал в начале этого года. Проголосовать за любой из городов, представленных на сайте проекта, можно каждый день. Итоги конкурса планируют подвести 30 декабря в 15.00 по московскому времени. В прошлом году лучшим городом был признан Ставрополь. За него отдали 208 382 голосов.