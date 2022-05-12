Депутат Госдумы раскрыла, кто может выйти на пенсию раньше срока

12 мая 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Если предпенсионер лишился работы, ему могут назначить пенсию на два года раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут представители вредных производств, медики, работавшие в красной зоне во время COVID, инвалиды, опекуны инвалидов, многодетные матери, граждане с длительным трудовым стажем и безработные пенсионеры. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «После проведенной пенсионной реформы у нас появились новые основания досрочного выхода на пенсию. Во-первых, люди смогут получит такое право за длительный трудовой стаж. Сюда относятся женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет и 60 лет соответственно. Проще говоря, это те люди, которые начали работать в 18 лет и имеют непрерывную официальную занятость», — сказала Екатерина Стенякина. Особое право на раннюю пенсию есть у представителей социально важных профессий. К ним относятся медицинские работники, артисты, пожарные и другие. «С появлением в нашей жизни COVID-19, правительство внесло соответствующие изменения в пенсионное законодательство, которые предусматривают особый порядок расчета пенсионного возраста для данной категории работников. Так, для медработников, которые трудились в особых зонах и особых условиях в период с 1 января по 30 сентября 2020 года, один трудовой день засчитывался за два», — объяснила депутат. Выйти на страховую пенсию по старости раньше срока могут представители профессий, связанных с тяжелыми физическими нагрузками или неблагоприятными условиями, представляющими опасность для здоровья и жизни. Это работники металлургических, машиностроительных и химических производств, спасательных служб, авиации, горнодобывающей отрасли, добавила собеседница URA.RU. Досрочная пенсия полагается многодетным мамам, отметила депутат. «Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше — в 50 лет. Но для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать не менее 15 лет трудового стажа», — объяснила парламентарий. При наличии «северного стажа», женщина с двумя детьми также может стать пенсионеркой уже в 50 лет. Есть еще несколько социальных категорий, которые назвала Стенякина. Среди них безработные предпенсионного возраста. «По подтверждению службы занятости им назначается пенсия на два года раньше. При этом у мужчин страховой стаж должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20», — объяснила эксперт. На раннюю пенсию могут рассчитывать также родители и опекуны детей-инвалидов, инвалиды, трудящиеся и живущие на Крайнем севере и приравненных к ним территориях, а также, коренные малочисленные народы севера, заключила депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут представители вредных производств, медики, работавшие в красной зоне во время COVID, инвалиды, опекуны инвалидов, многодетные матери, граждане с длительным трудовым стажем и безработные пенсионеры. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «После проведенной пенсионной реформы у нас появились новые основания досрочного выхода на пенсию. Во-первых, люди смогут получит такое право за длительный трудовой стаж. Сюда относятся женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет и 60 лет соответственно. Проще говоря, это те люди, которые начали работать в 18 лет и имеют непрерывную официальную занятость», — сказала Екатерина Стенякина. Особое право на раннюю пенсию есть у представителей социально важных профессий. К ним относятся медицинские работники, артисты, пожарные и другие. «С появлением в нашей жизни COVID-19, правительство внесло соответствующие изменения в пенсионное законодательство, которые предусматривают особый порядок расчета пенсионного возраста для данной категории работников. Так, для медработников, которые трудились в особых зонах и особых условиях в период с 1 января по 30 сентября 2020 года, один трудовой день засчитывался за два», — объяснила депутат. Выйти на страховую пенсию по старости раньше срока могут представители профессий, связанных с тяжелыми физическими нагрузками или неблагоприятными условиями, представляющими опасность для здоровья и жизни. Это работники металлургических, машиностроительных и химических производств, спасательных служб, авиации, горнодобывающей отрасли, добавила собеседница URA.RU. Досрочная пенсия полагается многодетным мамам, отметила депутат. «Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше — в 50 лет. Но для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать не менее 15 лет трудового стажа», — объяснила парламентарий. При наличии «северного стажа», женщина с двумя детьми также может стать пенсионеркой уже в 50 лет. Есть еще несколько социальных категорий, которые назвала Стенякина. Среди них безработные предпенсионного возраста. «По подтверждению службы занятости им назначается пенсия на два года раньше. При этом у мужчин страховой стаж должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20», — объяснила эксперт. На раннюю пенсию могут рассчитывать также родители и опекуны детей-инвалидов, инвалиды, трудящиеся и живущие на Крайнем севере и приравненных к ним территориях, а также, коренные малочисленные народы севера, заключила депутат.