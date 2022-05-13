Стоматолог назвала продукты, провоцирующие развитие кариеса

Полоскание рта поможет снизить риск развития кариеса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах. Об этом URA.RU рассказали стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников.

«Сахар разрушает эмаль зубов. Например, леденцы сладкие провоцируют кариес. Он еще быстрее начинает развиваться в полости рта, поэтому мы детей пытаемся ограничить в употреблении сладкого, Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи: мяса, колбасы, которые застревают меж зубных контактов приводят к ее разрушению», — сказала Мария Балакирева.

Олег Конников отметил, что для людей с проблемными зубами не рекомендуется злоупотребление многими продуктами. «Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — сообщил стоматолог.

Балакирева дала рекомендацию, которая поможет защитить зубы от кариеса. «Мы всегда советуем придерживаться правила: поел — прополощи рот, чтобы убрать то, что остается на стенках эмали. Любите есть сладкое — ешьте, но надо прополоскать рот. Для этого существуют ирригаторы или простой водой», — объяснила эксперт.