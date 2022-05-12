Пермяк взыскал ущерб за травму на челябинском горнолыжном курорте

12 мая 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Мужчина упал на скользком тротуаре и ушиб колено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми отсудил более 87 тысяч рублей за травму ноги, полученную на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область). Он упал на обледенелом тротуаре, после чего не смог продолжать отдых. «В пользу истца в счет возмещения расходов на лечение взыскано 17 023 рублей, судебных расходов — 74 рубля. В счет компенсации морального вреда в пользу пермяка взыскано 70 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Мотовилихинского районный суд Перми. В материалах дела уточняется, что истец с друзьями приехал на курорт, оплатил пребывание своей группы на стойке приема клиентов, после чего отправился к себе в номер. Тротуар, по которому он шел, не был очищен ото льда и снега. Он подскользнулся, упал и ударился коленом. На следующий день боль в колене усилилась, он обратился за медицинской помощью. В иске мужчина указал, что приехал на курорт кататься на лыжах, но из-за травмы сделать этого не смог. Его претензии ответчики проигнорировали. В суде ответчики отрицали, что тротуар был не убран, однако факт падения мужчины на курорте был доказан. Суд обязал ООО «Парк «Тургояк» возместить мужчине полученный вред. Решение в законную силу не вступило. Комментарий от ответчиков оперативно получить не удалось. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Перми отсудил более 87 тысяч рублей за травму ноги, полученную на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область). Он упал на обледенелом тротуаре, после чего не смог продолжать отдых. «В пользу истца в счет возмещения расходов на лечение взыскано 17 023 рублей, судебных расходов — 74 рубля. В счет компенсации морального вреда в пользу пермяка взыскано 70 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Мотовилихинского районный суд Перми. В материалах дела уточняется, что истец с друзьями приехал на курорт, оплатил пребывание своей группы на стойке приема клиентов, после чего отправился к себе в номер. Тротуар, по которому он шел, не был очищен ото льда и снега. Он подскользнулся, упал и ударился коленом. На следующий день боль в колене усилилась, он обратился за медицинской помощью. В иске мужчина указал, что приехал на курорт кататься на лыжах, но из-за травмы сделать этого не смог. Его претензии ответчики проигнорировали. В суде ответчики отрицали, что тротуар был не убран, однако факт падения мужчины на курорте был доказан. Суд обязал ООО «Парк «Тургояк» возместить мужчине полученный вред. Решение в законную силу не вступило. Комментарий от ответчиков оперативно получить не удалось.