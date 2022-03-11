Украину согласились принять в Евросоюз

Украина сможет войти в Евросоюз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в Евросоюз. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело только за нами и за украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал Науседа в Twitter. По его словам, народ Украины заслужил знать, что им рады в Евросоюзе.

Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине.