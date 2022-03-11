Украину согласились принять в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Украина сможет войти в Евросоюз Фото:

Лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в Евросоюз. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело только за нами и за украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал Науседа в Twitter. По его словам, народ Украины заслужил знать, что им рады в Евросоюзе.

Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в Евросоюз. Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. «После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали „да“ украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело только за нами и за украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал Науседа в Twitter. По его словам, народ Украины заслужил знать, что им рады в Евросоюзе. Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство по ускоренной процедуре. Такое решение он принял после начала спецоперации России на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...