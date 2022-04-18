В Кремле раскрыли будущее переговоров с Украиной

Переговорный процесс с Украиной с российской стороны продолжается, но его динамика оставляет желать лучшего. Несмотря на это, военная операция идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Специальная военная операция продолжается. Президент, будучи на космодроме Восточный, сказал, что все идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. К сожалению, украинская сторона не демонстрирует постоянства по согласованным моментам, позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — заявил Песков.
Каких-либо подробностей переговоров Кремль не сообщает. По словам пресс-секретаря президента, Москва по-прежнему придерживается позиции «не выносить в публичную плоскость» какие-то аспекты переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные заявил, что Украина не будет вести переговоры с Москвой, если будет уничтожена мариупольская группировка ВСУ. Также он предупредил, что Киев готов обсуждать тему отказа от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если Россия выведет войска с территории Украины.
Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.
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Переговорный процесс с Украиной с российской стороны продолжается, но его динамика оставляет желать лучшего. Несмотря на это, военная операция идет по плану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Специальная военная операция продолжается. Президент, будучи на космодроме Восточный, сказал, что все идет по плану. Одновременно с этим на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. К сожалению, украинская сторона не демонстрирует постоянства по согласованным моментам, позиция часто меняется. Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», — заявил Песков. Каких-либо подробностей переговоров Кремль не сообщает. По словам пресс-секретаря президента, Москва по-прежнему придерживается позиции «не выносить в публичную плоскость» какие-то аспекты переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные заявил, что Украина не будет вести переговоры с Москвой, если будет уничтожена мариупольская группировка ВСУ. Также он предупредил, что Киев готов обсуждать тему отказа от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если Россия выведет войска с территории Украины. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных жителей Донбасса.