Главная переправа ЯНАО не справляется с потоком. Для жителей запустят еще одно судно

13 мая 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Дополнительные рейсы вводят с 13 мая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди. Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди. Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00.