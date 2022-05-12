12 мая 2022
11 мая 2022

Главная переправа ЯНАО не справляется с потоком. Для жителей запустят еще одно судно

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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
Дополнительные рейсы вводят с 13 мая Фото:

Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди.

Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00.

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Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди. Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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