Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди.
Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях.
Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00.
Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) запустят третье судно на воздушной подушке. Введение дополнительных рейсов связано с большой нагрузкой, на переправе скапливаются очереди. Резервное судно выйдет на линию 13 мая. В часы пиковых нагрузок она будет делать дополнительные рейсы, сейчас ее готовят к работе, сообщает издание «Ямал-медиа» со ссылкой на Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Отмечается, что временные трудности возникли из-за пересменки вахтовиков. Об очередях на переправе жители пожаловались в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Они будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00.