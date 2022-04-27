На главной переправе ЯНАО запустят суда на воздушной подушке

28 апреля 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

30 апреля выйдут судна на воздушной подушке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта в социальных сетях. «30 апреля движение по ледовой переправе будет закрыто. Сразу же для перевозки пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги на маршрут выйдут два суда на воздушной подушке „Нептун-23“», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на новые катера идет оформление документов, после чего их смогут запустить. Подушки будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00. Взрослый билет будет стоить 146 рублей, на ребенка — 73 рубля, а провоз багажа — 14 рублей за 10 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги закрыли ледовую переправу. Движение по ней разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) 30 апреля выйдут суда на воздушной подушке. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта в социальных сетях. «30 апреля движение по ледовой переправе будет закрыто. Сразу же для перевозки пассажиров между городами Салехард и Лабытнанги на маршрут выйдут два суда на воздушной подушке „Нептун-23“», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на новые катера идет оформление документов, после чего их смогут запустить. Подушки будут ходить ежедневно с 6.45 до 23.00. Взрослый билет будет стоить 146 рублей, на ребенка — 73 рубля, а провоз багажа — 14 рублей за 10 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что между Салехардом и Лабытнанги закрыли ледовую переправу. Движение по ней разрешено только для транспорта повышенной проходимости массой до 20 тонн.