12 мая 2022

Встречающий российских военных мальчик Алеша пожелал им здоровья. Видео

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Восьмилетний Алеша из Белгородской области пожелал российским военным здоровья Фото:

Восьмилетний Алеша из Белгородской области, который выбегал встречать российских военных на популярном ролике, пожелал военным здоровья и благополучия. Об этом мальчик рассказал журналистам.

«Чтобы они были всегда здоровы <…> и всегда у них было все хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!», — передают корреспонденты RT слова восьмилетнего Алеши.

Ранее ролик о том, как Алеша приветствует российских солдат, завирусился в сети. Военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду, передает LIFE. В честь него Министерство обороны запустило хештег #СпасибоЛеша. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

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Восьмилетний Алеша из Белгородской области, который выбегал встречать российских военных на популярном ролике, пожелал военным здоровья и благополучия. Об этом мальчик рассказал журналистам. «Чтобы они были всегда здоровы <…> и всегда у них было все хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!», — передают корреспонденты RT слова восьмилетнего Алеши. Ранее ролик о том, как Алеша приветствует российских солдат, завирусился в сети. Военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду, передает LIFE. В честь него Министерство обороны запустило хештег #СпасибоЛеша. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.
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