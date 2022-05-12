Встречающий российских военных мальчик Алеша пожелал им здоровья. Видео

13 мая 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Восьмилетний Алеша из Белгородской области пожелал российским военным здоровья Фото: Анна Майорова © URA.RU Восьмилетний Алеша из Белгородской области, который выбегал встречать российских военных на популярном ролике, пожелал военным здоровья и благополучия. Об этом мальчик рассказал журналистам. «Чтобы они были всегда здоровы <…> и всегда у них было все хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!», — передают корреспонденты RT слова восьмилетнего Алеши. Ранее ролик о том, как Алеша приветствует российских солдат, завирусился в сети. Военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду, передает LIFE . В честь него Министерство обороны запустило хештег #СпасибоЛеша. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Восьмилетний Алеша из Белгородской области, который выбегал встречать российских военных на популярном ролике, пожелал военным здоровья и благополучия. Об этом мальчик рассказал журналистам. «Чтобы они были всегда здоровы <…> и всегда у них было все хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!», — передают корреспонденты RT слова восьмилетнего Алеши. Ранее ролик о том, как Алеша приветствует российских солдат, завирусился в сети. Военные РФ навестили мальчика и подарили ему игрушки и одежду, передает LIFE. В честь него Министерство обороны запустило хештег #СпасибоЛеша. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.