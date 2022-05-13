В ООН обвиняют Россию в блокаде портов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на действия вооруженных сил Украины, направленных на минирование акваторий Черного и Азовского морей и, как следствие, перебоев с поставками украинской пшеницы в другие страны, глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России снять несуществующую «блокаду» черноморских портов. Заявление чиновника приводит CNN.

«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к остальному миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», — приводит слова чиновника агентство.

Сообщается также, что порты должны возобновить работу в следующие два месяца, «иначе экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет». Проблема с закрытием портов состоит еще и в том, что украинские аграрии готовятся к сбору урожая, но из-за того, что им негде будет его хранить, зарубежные страны не получат это продовольствие.

Однако, по словам посла России в США Анатолия Антонова, перебои в поставках украинского продовольствия в Европу связаны с действиями киевских властей, отдающих приказы по минированию акваторий Черного и Азовского морей. При этом все призывы российской стороны согласовать гуманитарные коридоры для этих поставок остаются без внимания.

В свою очередь, президент США Джо Байден запретил российским судам швартоваться в портах Соединенных Штатов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Под ограничениями оказались и российские банки, а также ряд судостроительных компаний. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, однако в последние месяцы оно обострилось.

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