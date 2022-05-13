ВСУ забирают телевизоры у недовольных киевским режимом одесситов

Тероборона и украинские силовики боятся информации из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские граждане, входящие в территориальную оборону, а также полицейские ходят по домам одесситов для изъятия телевизоров. Их цель — чтобы люди не смогли подключиться к российским каналам, заявил источник в российских силовых структурах.

«Полиция Одессы совместно с боевиками территориальной обороны начала проводить рейды по домам местных жителей. Они изымают оборудование, способное транслировать российские телеканалы», — слова собеседника приводит РИА «Новости».

По его словам, среди населения Одесской области продолжает расти напряженность, так как люди все меньше доверяют киевскому режиму, уточняет телеканал 360. Отмечается также, что силовые органы и тероборона продолжают задерживать пророссийски настроенных граждан, пишет Nation News. Ранее стало известно, что украинские ветераны Антитеррористической операции (АТО — вооруженный конфликт на Донбассе, — прим. ред.) за несколько дней до начала спецоперации РФ на Украине обсуждали план уничтожения пророссийски настроенных жителей Мелитополя.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он объяснил действия российской армии угрозой со стороны Киева: по его словам, это предвосхитило украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных украинских документов, из которых следует, что в марте 2022 года ВСУ должны были начать боевые действия в ДНР и ЛНР. Таким образом, заявляли в ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

В конце марта ВС РФ выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью Минобороны РФ назвало освобождение Донецкой и Луганской народной республик.

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