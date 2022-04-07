ВСУ готовили расправу над жителями Мелитополя до спецоперации

08 апреля 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Жителей Мелитополя, настроенных пророссийски, предлагали уничтожить Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские ветераны Антитеррористической операции (так в Киеве называют вооруженный конфликт на востоке Украины — прим.ред) за шесть дней до начала спецоперации России на Украине обсуждали план уничтожения пророссийски настроенных жителей Мелитополя. Об этом свидетельствует переписка из мобильного телефона, обнаруженного российскими военными в помещении «Союза участников АТО Мелитополя». Один из «ветеранов АТО» предлагает ликвидировать организаторов и активистов пророссийского движения. Он призвал убивать людей в их домах и подъездах. Другой предложил на этом не останавливаться: «Лес рубят — щепки летят. Война точно все спишет». Переписку приводит РИА «Новости». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В частности, глава государства назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом, пишет деловая газета «Взгляд». Украинская сторона продолжает обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства их преступлений собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области, контролируется вооруженными силами РФ с 26 февраля, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские ветераны Антитеррористической операции (так в Киеве называют вооруженный конфликт на востоке Украины — прим.ред) за шесть дней до начала спецоперации России на Украине обсуждали план уничтожения пророссийски настроенных жителей Мелитополя. Об этом свидетельствует переписка из мобильного телефона, обнаруженного российскими военными в помещении «Союза участников АТО Мелитополя». Один из «ветеранов АТО» предлагает ликвидировать организаторов и активистов пророссийского движения. Он призвал убивать людей в их домах и подъездах. Другой предложил на этом не останавливаться: «Лес рубят — щепки летят. Война точно все спишет». Переписку приводит РИА «Новости». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. В частности, глава государства назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом, пишет деловая газета «Взгляд». Украинская сторона продолжает обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Свидетельства их преступлений собирает и публикует общественный проект «Трибунал». Мелитополь, расположенный на юге Запорожской области, контролируется вооруженными силами РФ с 26 февраля, передает RT.