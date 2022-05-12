В ЯНАО форум для бизнесменов посетят 20 федеральных компаний

Местом проведения бизнес-форума станет Новый Уренгой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО 26 мая пройдет форум для предпринимателей и самозанятых «Дни малого бизнеса», который в этом году посетят 20 представителей федеральных франшиз. Основная тема — франчайзинг, место проведения — деловой центр «Ямал» в Новом Уренгое, сообщают в правительстве округа.

«На площадке форума будут представлены более 20 федеральных франшиз. Спикеры, наставники и франчайзеры, которые будут работать на форуме, ориентированы на презентацию собственного опыта и помощь участникам форума в масштабировании действующего бизнеса, „упаковке“ его во франшизу. Начинающие предприниматели смогут выбрать успешные проекты для того, чтобы начать их реализацию в автономном округе», — уточняется на сайте ведомства.

В списке приглашенных компаний «Хлебница», «IL Patio», «Domino’s Pizza», «Точка Красоты» и другие известные бренды. Так же одним из спикеров выступит первый заместитель главы ЯНАО Александр Калинин.

Регистрация на «Дни малого бизнеса» началась уже 13 мая на сайте форум89.рф. Участникам выпадет возможность завести новые знакомства, перенять опыт и прокачать компетенции. Форум будет проходить в формате семинаров и мастер-классов. Участие бесплатное, а приезжие бизнесмены смогут получить частичную компенсацию за проезд и проживание.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале ввели новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них и помощь при покупке франшизы с компенсацией до 90% взноса.