Глава курганского Центра Илизарова уехал на Кавказ

И.о. директора ФГБУ НМИЦ им. Илизарова Александр Бурцев выступит на форуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И.о. директора ФГБУ НМИЦ имени академика Илизарова Александр Бурцев уехал на Кавказ. Он примет участие в Третьем Северо-Кавказском ортопедическом научно-образовательном форуме, сообщили в пресс-службе Центра Илизарова.

«Форум с международным участием стартует в городе Ессентуки 13 мая. Его открывает пленарное заседание с докладами директоров четырех ведущих национальных центров по профилю травматология и ортопедия. Александр Бурцев, лидер НМИЦ имени академика Г.А. Илизарова представит тематику реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата в Федеральном Центре травматологии и ортопедии», — говорится в сообщении медучреждения.

Программа форума рассчитана на два дня. В первый день с докладом выступит директор НМИЦ ТО им Н.Н. Приорова (Москва) Александр Губин, который ранее руководил курганским Центром Илизарова. Губин расскажет о возможностях хирургии позвоночника и осложнениях таких операций. Участник форума из Казахстана будет говорить о развитии инновационных технологий ННЦТО имени академика Батпенова Н.Д.

Ранее URA.RU писало, что в курганском Центре Илизарова установили первый в России отечественный эндопротез локтевого сустава. Производитель эндопротеза — пензенское предприятие ООО «Эндокарбон». По некоторым характеристикам он превосходит зарубежные аналоги. Медцентр рассчитывает стать одной из главных экспериментальных площадок по клиническому внедрению новых медицинских изделий отечественного производства.

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