12 мая 2022

В Челябинске наркоманы штурмовали подъезд в новом районе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
На место ЧП выезжала полиция Фото:

В Челябинске толпа наркоманов штурмовала подъезд в новом микрорайоне ЖК «Молодежный». Действиями компании руководил молодой человек, которого наркозависимые уважительно называли «Че Гевара». Жильцы дома сняли на видео, как их подъезд превращают в наркопритон.

«Че Гевара, готовь прорыв. У нас есть. Нас пять человек», — подзадоривала компания своего лидера вскрыть дверь подъезда на кадрах, присланных челябинцами в «Агентство чрезвычайных новостей».

В ответ мужчина говорит, что «Че Гевара вам все сделает, ребята». После удачной попытки «взломать» подъезд наркозависимые издали радостные возгласы. По словам жильцов, маргинальная компания пробыла в подъезде на улице Копейская, 1 около десяти минут. На улицу ребята выходили в хорошем настроении, зажимая места уколов ватой.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, по данному инциденту жители обратились в полицию. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, но молодые люди успели скрыться. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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В Челябинске толпа наркоманов штурмовала подъезд в новом микрорайоне ЖК «Молодежный». Действиями компании руководил молодой человек, которого наркозависимые уважительно называли «Че Гевара». Жильцы дома сняли на видео, как их подъезд превращают в наркопритон. «Че Гевара, готовь прорыв. У нас есть. Нас пять человек», — подзадоривала компания своего лидера вскрыть дверь подъезда на кадрах, присланных челябинцами в «Агентство чрезвычайных новостей». В ответ мужчина говорит, что «Че Гевара вам все сделает, ребята». После удачной попытки «взломать» подъезд наркозависимые издали радостные возгласы. По словам жильцов, маргинальная компания пробыла в подъезде на улице Копейская, 1 около десяти минут. На улицу ребята выходили в хорошем настроении, зажимая места уколов ватой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, по данному инциденту жители обратились в полицию. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, но молодые люди успели скрыться. Обстоятельства происшедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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