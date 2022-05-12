Из Перми в Сочи запускают новые авиарейсы

13 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Nordwind организует рейсы из Перми в Сочи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Компания Nordwind в июне запускает новые рейсы из Перми в Сочи. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков. «В период летних отпусков курортный Сочи уже традиционно привлекает особое внимание российских путешественников. В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу», — сообщается на сайте Nordwind. Перелеты из Перми в Сочи и обратно стартуют с 5 июня. Они будут выполняться до четырех раз в неделю. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Компания Nordwind в июне запускает новые рейсы из Перми в Сочи. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков. «В период летних отпусков курортный Сочи уже традиционно привлекает особое внимание российских путешественников. В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу», — сообщается на сайте Nordwind. Перелеты из Перми в Сочи и обратно стартуют с 5 июня. Они будут выполняться до четырех раз в неделю.