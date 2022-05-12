12 мая 2022

Из Перми в Сочи запускают новые авиарейсы

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд, авиакомпания nord wind
Nordwind организует рейсы из Перми в Сочи Фото:

Компания Nordwind в июне запускает новые рейсы из Перми в Сочи. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков.

«В период летних отпусков курортный Сочи уже традиционно привлекает особое внимание российских путешественников. В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу», — сообщается на сайте Nordwind.

Перелеты из Перми в Сочи и обратно стартуют с 5 июня. Они будут выполняться до четырех раз в неделю.

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Компания Nordwind в июне запускает новые рейсы из Перми в Сочи. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков. «В период летних отпусков курортный Сочи уже традиционно привлекает особое внимание российских путешественников. В связи с возрастающим спросом на внутренние перелеты, в весенне-летнем сезоне авиакомпания Nordwind продолжает активно наращивать маршрутную программу», — сообщается на сайте Nordwind. Перелеты из Перми в Сочи и обратно стартуют с 5 июня. Они будут выполняться до четырех раз в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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