12 мая 2022

В Нижневартовске назвали самых богатых бюджетников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в бюджетной сфере больше всего получают снабженцы Фото:
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Декларационная кампания

Среди руководителей муниципальных учреждений за 2021 год больше всех заработал Олег Колган, директор управления материально-технического обеспечения местного самоуправления Нижневартовска. Сведения опубликовали на сайте городской администрации.

Ежемесячный доход Колгана составил 400 тысяч рублей. Дополнительно он выручил более 7 миллионов рублей с продажи квартиры. При этом у директора казенного учреждения остаются в собственности еще три квартиры, земельный участок и нежилое здание.

Среди руководителей образовательных организаций больше всего заработал директор средней школы №32 Дмитрий Ряхов — 320 тысяч рублей в месяц. В сфере спорта самая большая зарплата у директора школы олимпийского резерва Олега Евсина — 306 тысяч рублей в месяц. Почти столько же получает Елена Князева, руководитель «Центра национальных культур». Ее среднемесячный доход — 307 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых богатых руководителях муниципальных учреждений Сургута. Больше всех в 2021 году заработал экс-директор местного «Горводоканала» Владимир Карнов, который получал в месяц более полмиллиона рублей.

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Среди руководителей муниципальных учреждений за 2021 год больше всех заработал Олег Колган, директор управления материально-технического обеспечения местного самоуправления Нижневартовска. Сведения опубликовали на сайте городской администрации. Ежемесячный доход Колгана составил 400 тысяч рублей. Дополнительно он выручил более 7 миллионов рублей с продажи квартиры. При этом у директора казенного учреждения остаются в собственности еще три квартиры, земельный участок и нежилое здание. Среди руководителей образовательных организаций больше всего заработал директор средней школы №32 Дмитрий Ряхов — 320 тысяч рублей в месяц. В сфере спорта самая большая зарплата у директора школы олимпийского резерва Олега Евсина — 306 тысяч рублей в месяц. Почти столько же получает Елена Князева, руководитель «Центра национальных культур». Ее среднемесячный доход — 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых богатых руководителях муниципальных учреждений Сургута. Больше всех в 2021 году заработал экс-директор местного «Горводоканала» Владимир Карнов, который получал в месяц более полмиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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