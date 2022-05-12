В Нижневартовске назвали самых богатых бюджетников

13 мая 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске в бюджетной сфере больше всего получают снабженцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Среди руководителей муниципальных учреждений за 2021 год больше всех заработал Олег Колган, директор управления материально-технического обеспечения местного самоуправления Нижневартовска. Сведения опубликовали на сайте городской администрации. Ежемесячный доход Колгана составил 400 тысяч рублей. Дополнительно он выручил более 7 миллионов рублей с продажи квартиры. При этом у директора казенного учреждения остаются в собственности еще три квартиры, земельный участок и нежилое здание. Среди руководителей образовательных организаций больше всего заработал директор средней школы №32 Дмитрий Ряхов — 320 тысяч рублей в месяц. В сфере спорта самая большая зарплата у директора школы олимпийского резерва Олега Евсина — 306 тысяч рублей в месяц. Почти столько же получает Елена Князева, руководитель «Центра национальных культур». Ее среднемесячный доход — 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых богатых руководителях муниципальных учреждений Сургута. Больше всех в 2021 году заработал экс-директор местного «Горводоканала» Владимир Карнов, который получал в месяц более полмиллиона рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Среди руководителей муниципальных учреждений за 2021 год больше всех заработал Олег Колган, директор управления материально-технического обеспечения местного самоуправления Нижневартовска. Сведения опубликовали на сайте городской администрации. Ежемесячный доход Колгана составил 400 тысяч рублей. Дополнительно он выручил более 7 миллионов рублей с продажи квартиры. При этом у директора казенного учреждения остаются в собственности еще три квартиры, земельный участок и нежилое здание. Среди руководителей образовательных организаций больше всего заработал директор средней школы №32 Дмитрий Ряхов — 320 тысяч рублей в месяц. В сфере спорта самая большая зарплата у директора школы олимпийского резерва Олега Евсина — 306 тысяч рублей в месяц. Почти столько же получает Елена Князева, руководитель «Центра национальных культур». Ее среднемесячный доход — 307 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых богатых руководителях муниципальных учреждений Сургута. Больше всех в 2021 году заработал экс-директор местного «Горводоканала» Владимир Карнов, который получал в месяц более полмиллиона рублей.