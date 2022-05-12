В Челябинске эвакуируют крупнейший вуз и школы

13 мая 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Эвакуация идет в нескольких учебных заведениях Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южно-Уральский госуниверситет, крупнейший вуз Челябинска, эвакуируют из-за сообщения о минировании. Как сообщают читатели URA.RU, также идет эвакуация школ города. «Сообщение поступило на электронную почту. Силы оперативного реагирования сразу выехали на место. Эвакуацией занимается учебное заведение», — сообщили URA.RU источник в правоохранительных органов. Читатели URA.RU рассказывают, что также эвакуируют 14 школ. Учеников выводят на улицу, уроки приостановлены. В ЮУрГУ занятия отменили. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют. Подобные сообщения в школы, вузы и другие заведения Челябинска, поступали 28 апреля. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Южно-Уральский госуниверситет, крупнейший вуз Челябинска, эвакуируют из-за сообщения о минировании. Как сообщают читатели URA.RU, также идет эвакуация школ города. «Сообщение поступило на электронную почту. Силы оперативного реагирования сразу выехали на место. Эвакуацией занимается учебное заведение», — сообщили URA.RU источник в правоохранительных органов. Читатели URA.RU рассказывают, что также эвакуируют 14 школ. Учеников выводят на улицу, уроки приостановлены. В ЮУрГУ занятия отменили. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют. Подобные сообщения в школы, вузы и другие заведения Челябинска, поступали 28 апреля. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.