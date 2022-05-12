12 мая 2022

В Челябинске эвакуируют крупнейший вуз и школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Центрального района, эвакуация. Челябинск, эвакуация, кинологическая служба
Эвакуация идет в нескольких учебных заведениях Челябинска Фото:

Южно-Уральский госуниверситет, крупнейший вуз Челябинска, эвакуируют из-за сообщения о минировании. Как сообщают читатели URA.RU, также идет эвакуация школ города.

«Сообщение поступило на электронную почту. Силы оперативного реагирования сразу выехали на место. Эвакуацией занимается учебное заведение», — сообщили URA.RU источник в правоохранительных органов.

Читатели URA.RU рассказывают, что также эвакуируют 14 школ. Учеников выводят на улицу, уроки приостановлены. В ЮУрГУ занятия отменили. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют.

Подобные сообщения в школы, вузы и другие заведения Челябинска, поступали 28 апреля. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.

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Южно-Уральский госуниверситет, крупнейший вуз Челябинска, эвакуируют из-за сообщения о минировании. Как сообщают читатели URA.RU, также идет эвакуация школ города. «Сообщение поступило на электронную почту. Силы оперативного реагирования сразу выехали на место. Эвакуацией занимается учебное заведение», — сообщили URA.RU источник в правоохранительных органов. Читатели URA.RU рассказывают, что также эвакуируют 14 школ. Учеников выводят на улицу, уроки приостановлены. В ЮУрГУ занятия отменили. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют. Подобные сообщения в школы, вузы и другие заведения Челябинска, поступали 28 апреля. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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