12 мая 2022

Власти ЯНАО увеличат число участников патриотической поездки

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников поездки в Крым до 1000 человек Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Об сообщается в telegram-канале «Пул 89».

«Губернатор Дмитрий Артюхов поручил увеличить в следующем году число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Это значит, что в ней смогут принять участие втрое больше ребят», — говорится в сообщении.

На данный момент губернатор ЯНАО встречается с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Дмитрий Артюхов вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов рассказал где в округе откроются арт-резиденции. Молодежные центры появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Об сообщается в telegram-канале «Пул 89». «Губернатор Дмитрий Артюхов поручил увеличить в следующем году число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Это значит, что в ней смогут принять участие втрое больше ребят», — говорится в сообщении. На данный момент губернатор ЯНАО встречается с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Дмитрий Артюхов вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов рассказал где в округе откроются арт-резиденции. Молодежные центры появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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