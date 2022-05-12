Власти ЯНАО увеличат число участников патриотической поездки

13 мая 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников поездки в Крым до 1000 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Об сообщается в telegram-канале «Пул 89». «Губернатор Дмитрий Артюхов поручил увеличить в следующем году число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Это значит, что в ней смогут принять участие втрое больше ребят», — говорится в сообщении. На данный момент губернатор ЯНАО встречается с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Дмитрий Артюхов вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов рассказал где в округе откроются арт-резиденции. Молодежные центры появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил увеличить число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Об сообщается в telegram-канале «Пул 89». «Губернатор Дмитрий Артюхов поручил увеличить в следующем году число участников патриотической поездки по историческим местам Крыма до 1000 человек. Это значит, что в ней смогут принять участие втрое больше ребят», — говорится в сообщении. На данный момент губернатор ЯНАО встречается с победителями региональных патриотических конкурсов, волонтерами и участниками поисковых отрядов. Дмитрий Артюхов вручил им путевки в Севастополь, для изучения истории Крыма. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов рассказал где в округе откроются арт-резиденции. Молодежные центры появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме.