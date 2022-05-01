Глава ЯНАО рассказал, где откроются новые молодежные центры

02 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО заявил, что арт-резиденции откроются в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В скором времени в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме откроются арт-резиденции, где молодежь сможет реализовать свои проекты. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов. «Цель арт-резиденций — дать творческой молодежи возможность развиваться и делать проекты, которые интересны и полезны ямальцам. Создаем арт-резиденции по всему округу: скоро они откроются в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. На Ямале много талантливых ребят, которые смогут воплотить там свои идеи», — написал на своей странице Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. На нем специалисты совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудили, как можно преобразить дома культуры и молодежные центры. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» .

В скором времени в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме откроются арт-резиденции, где молодежь сможет реализовать свои проекты. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов. «Цель арт-резиденций — дать творческой молодежи возможность развиваться и делать проекты, которые интересны и полезны ямальцам. Создаем арт-резиденции по всему округу: скоро они откроются в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. На Ямале много талантливых ребят, которые смогут воплотить там свои идеи», — написал на своей странице Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. На нем специалисты совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудили, как можно преобразить дома культуры и молодежные центры.