01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Глава ЯНАО рассказал, где откроются новые молодежные центры

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО заявил, что арт-резиденции откроются в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме Фото:

В скором времени в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме откроются арт-резиденции, где молодежь сможет реализовать свои проекты. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов.

«Цель арт-резиденций — дать творческой молодежи возможность развиваться и делать проекты, которые интересны и полезны ямальцам. Создаем арт-резиденции по всему округу: скоро они откроются в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. На Ямале много талантливых ребят, которые смогут воплотить там свои идеи», — написал на своей странице Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. На нем специалисты совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудили, как можно преобразить дома культуры и молодежные центры.

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В скором времени в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме откроются арт-резиденции, где молодежь сможет реализовать свои проекты. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитирий Артюхов. «Цель арт-резиденций — дать творческой молодежи возможность развиваться и делать проекты, которые интересны и полезны ямальцам. Создаем арт-резиденции по всему округу: скоро они откроются в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. На Ямале много талантливых ребят, которые смогут воплотить там свои идеи», — написал на своей странице Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошло выездное заседание комиссии Госсовета по молодежной политике. На нем специалисты совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсудили, как можно преобразить дома культуры и молодежные центры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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