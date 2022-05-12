В ХМАО суд восстановил на работе невакцинированного нефтяника

13 мая 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Урае суд восстановил на работе сотрудника, отказавшегося от вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов. «Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов. Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов. «Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов. Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок.