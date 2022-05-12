В ХМАО суд восстановил на работе невакцинированного нефтяника

Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов.
«Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов.
Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок.
Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов. «Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов. Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок.