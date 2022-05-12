12 мая 2022
11 мая 2022

В ХМАО суд восстановил на работе невакцинированного нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
В Урае суд восстановил на работе сотрудника, отказавшегося от вакцинации Фото:

Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов.

«Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов.

Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок.

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Суд Урая потребовал восстановить сотрудника компании «Урайское УТТ» (подразделение компании «ЛУКОЙЛ») Александра Константинова, которого работодатель уволил за отказ от вакцинации. А также взыскал с работодателя зарплату за полгода. Об этом URA.RU рассказал сам Константинов. «Меня отстранили от работы приказом, в связи с отсутствием справки о вакцинации. Я был не согласен с тем, что мне необходимо вакцинироваться. После этого, а также еще порядка 80 сотрудников, отстранили без сохранения заработной платы. В суде мы выиграли дело», — сказал Константинов. Представитель Константинова в суде, а также депутат думы Урая, Артем Кукушкин объяснил, что увольнение сотрудника прошло с процессуальными нарушениями. «Скорее всего, УТТ подаст иск в вышестоящий суд», — считает Кукушкин. В компании по указанному номеру телефона корреспонденту агентства не ответили на звонок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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