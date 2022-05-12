В Магнитогорске эвакуировали аэропорт и администрацию

Сообщения о минировании поступили в объекты по всему городу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 13 мая в несколько социально значимых объектов. Эвакуированы сотрудники администрации города и аэропорта, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сообщения поступают на объекты по электронной почте. Силовики проверяют аэропорт, мэрию и несколько кинотеатров», — рассказал источник.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ, детских садов и вуза в Челябинске. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют.

Обновлено в 14:39

В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.