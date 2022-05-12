12 мая 2022

В Магнитогорске эвакуировали аэропорт и администрацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения о минировании поступили в объекты по всему городу Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 13 мая в несколько социально значимых объектов. Эвакуированы сотрудники администрации города и аэропорта, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Сообщения поступают на объекты по электронной почте. Силовики проверяют аэропорт, мэрию и несколько кинотеатров», — рассказал источник.

Ранее стало известно о массовой эвакуации школ, детских садов и вуза в Челябинске. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют.

Обновлено в 14:39

В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 13 мая в несколько социально значимых объектов. Эвакуированы сотрудники администрации города и аэропорта, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сообщения поступают на объекты по электронной почте. Силовики проверяют аэропорт, мэрию и несколько кинотеатров», — рассказал источник. Ранее стало известно о массовой эвакуации школ, детских садов и вуза в Челябинске. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют. Обновлено в 14:39 В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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