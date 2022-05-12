В Магнитогорске эвакуировали аэропорт и администрацию

В Магнитогорске (Челябинская область) сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 13 мая в несколько социально значимых объектов. Эвакуированы сотрудники администрации города и аэропорта, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Сообщения поступают на объекты по электронной почте. Силовики проверяют аэропорт, мэрию и несколько кинотеатров», — рассказал источник.
Ранее стало известно о массовой эвакуации школ, детских садов и вуза в Челябинске. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют.
Обновлено в 14:39
В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.
В Магнитогорске (Челябинская область) сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили 13 мая в несколько социально значимых объектов. Эвакуированы сотрудники администрации города и аэропорта, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сообщения поступают на объекты по электронной почте. Силовики проверяют аэропорт, мэрию и несколько кинотеатров», — рассказал источник. Ранее стало известно о массовой эвакуации школ, детских садов и вуза в Челябинске. Официальные источники в силовых структурах информацию не комментируют. Обновлено в 14:39 В пресс-службе администрации Магнитогорска URA.RU сообщили, что мэрия работает в штатном режиме. Эвакуация не проводилась.