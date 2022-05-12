12 мая 2022

Свердловский чиновник: сгоревшие леса восстановятся сами. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
На 11 мая в области горело 1500 гектар леса Фото:
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Лесные пожары в России

После пожаров лес восстанавливается сам, но чтобы ускорить этот процесс, следует проводить санитарные вырубки. Такое заявление сделал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков.

«Пожары были всегда. Лес восстанавливается после пожара сам. Следует проводить санитарные, сплошные санитарные вырубки, чтобы ускорить процесс восстановления леса», — заявил Сандаков на пресс-конференции посвященной пожарам в области, видео которой опубликовал пресс-центр ТАСС.

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей.

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После пожаров лес восстанавливается сам, но чтобы ускорить этот процесс, следует проводить санитарные вырубки. Такое заявление сделал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков. «Пожары были всегда. Лес восстанавливается после пожара сам. Следует проводить санитарные, сплошные санитарные вырубки, чтобы ускорить процесс восстановления леса», — заявил Сандаков на пресс-конференции посвященной пожарам в области, видео которой опубликовал пресс-центр ТАСС. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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