Свердловский чиновник: сгоревшие леса восстановятся сами. Видео

13 мая 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

На 11 мая в области горело 1500 гектар леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России После пожаров лес восстанавливается сам, но чтобы ускорить этот процесс, следует проводить санитарные вырубки. Такое заявление сделал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков. «Пожары были всегда. Лес восстанавливается после пожара сам. Следует проводить санитарные, сплошные санитарные вырубки, чтобы ускорить процесс восстановления леса», — заявил Сандаков на пресс-конференции посвященной пожарам в области, видео которой опубликовал пресс-центр ТАСС. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

После пожаров лес восстанавливается сам, но чтобы ускорить этот процесс, следует проводить санитарные вырубки. Такое заявление сделал замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Олег Сандаков. «Пожары были всегда. Лес восстанавливается после пожара сам. Следует проводить санитарные, сплошные санитарные вырубки, чтобы ускорить процесс восстановления леса», — заявил Сандаков на пресс-конференции посвященной пожарам в области, видео которой опубликовал пресс-центр ТАСС. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе. В минприроды URA.RU рассказали, что смог пришел из Курганской и Тюменской областей.