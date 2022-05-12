12 мая 2022

Власти не станут возвращать аэропорту в ХМАО международный статус

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Власти ХМАО отказались возвращать аэропорту Когалыма международный статус Фото:

Власти ХМАО не намерены возвращать аэропорту Когалыма международный статус из-за малого количества перелетов и близости международного аэропорта в Сургуте. Об этом рассказала заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольга Солнова во время онлайн-эфира с жителями Когалыма.

«Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению маршрута, они исходят из экономической целесообразности, а также востребованности. В данном случае отсутствие заинтересованности компаний связано с близостью международного аэропорта в Сургуте. На данный момент нагрузка из Когалыма, например, в Москву, составляет 40%. Думаю, эти факторы помешают вернуть аэропорту международный статус. Расширение полетной программы пока не планируется», — сказала Солнова.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила, что власти региона, несмотря на малое количество перелетов, не намерены закрывать аэропорт в Когалыме. Также глава региона добавила, что ожидает от департамента предложений по расширению маршрутной сети и формированию новых стыковочных рейсов, с учетом внешних санкций. «На нее нужно обратить внимание. Обстоятельства изменились, она должна быть адекватной», — сказала Комарова.

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Власти ХМАО не намерены возвращать аэропорту Когалыма международный статус из-за малого количества перелетов и близости международного аэропорта в Сургуте. Об этом рассказала заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольга Солнова во время онлайн-эфира с жителями Когалыма. «Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению маршрута, они исходят из экономической целесообразности, а также востребованности. В данном случае отсутствие заинтересованности компаний связано с близостью международного аэропорта в Сургуте. На данный момент нагрузка из Когалыма, например, в Москву, составляет 40%. Думаю, эти факторы помешают вернуть аэропорту международный статус. Расширение полетной программы пока не планируется», — сказала Солнова. Губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила, что власти региона, несмотря на малое количество перелетов, не намерены закрывать аэропорт в Когалыме. Также глава региона добавила, что ожидает от департамента предложений по расширению маршрутной сети и формированию новых стыковочных рейсов, с учетом внешних санкций. «На нее нужно обратить внимание. Обстоятельства изменились, она должна быть адекватной», — сказала Комарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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