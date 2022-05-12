Власти не станут возвращать аэропорту в ХМАО международный статус

Власти ХМАО отказались возвращать аэропорту Когалыма международный статус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО не намерены возвращать аэропорту Когалыма международный статус из-за малого количества перелетов и близости международного аэропорта в Сургуте. Об этом рассказала заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольга Солнова во время онлайн-эфира с жителями Когалыма.

«Авиакомпании самостоятельно принимают решение по выполнению маршрута, они исходят из экономической целесообразности, а также востребованности. В данном случае отсутствие заинтересованности компаний связано с близостью международного аэропорта в Сургуте. На данный момент нагрузка из Когалыма, например, в Москву, составляет 40%. Думаю, эти факторы помешают вернуть аэропорту международный статус. Расширение полетной программы пока не планируется», — сказала Солнова.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заверила, что власти региона, несмотря на малое количество перелетов, не намерены закрывать аэропорт в Когалыме. Также глава региона добавила, что ожидает от департамента предложений по расширению маршрутной сети и формированию новых стыковочных рейсов, с учетом внешних санкций. «На нее нужно обратить внимание. Обстоятельства изменились, она должна быть адекватной», — сказала Комарова.