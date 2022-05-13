Умер президент ОАЭ

13 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Умер президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид аль-Нахайян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM. «Его высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент государства, перешедший на сторону своего Господа [скончался], сегодня, в пятницу, 13 мая. Он скончался после продолжительной болезни», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Президент скончался на 74 году жизни. Пост главы государства он занимал с 2004 года после смерти своего отца, первого президента Эмиратов Заида Аль Нахайяна. По данным СМИ, он скончался после продолжительной болезни. Ранее сообщалось, что в 2014 году лидер страны перенес инсульт. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM. «Его высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент государства, перешедший на сторону своего Господа [скончался], сегодня, в пятницу, 13 мая. Он скончался после продолжительной болезни», — сообщает агентство в своем telegram-канале. Президент скончался на 74 году жизни. Пост главы государства он занимал с 2004 года после смерти своего отца, первого президента Эмиратов Заида Аль Нахайяна. По данным СМИ, он скончался после продолжительной болезни. Ранее сообщалось, что в 2014 году лидер страны перенес инсульт.