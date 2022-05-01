Националисты не дают покинуть «Азовсталь» сотням мирных жителей

01 мая 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

На территории завода «Азовсталь» находятся около 300 мирных граждан (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 300 мирных жителей остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, их выходу мешают националисты. Об этом рассказали люди, которым удалось покинуть завод. «Триста человек, может, больше, остаются еще там. Мы зашли в убежище 25 февраля, думали, что это всего на два-три дня. Однако военные перестали выпускать нас на улицу», — рассказал ТАСС один из жителей. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Около 300 мирных жителей остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, их выходу мешают националисты. Об этом рассказали люди, которым удалось покинуть завод. «Триста человек, может, больше, остаются еще там. Мы зашли в убежище 25 февраля, думали, что это всего на два-три дня. Однако военные перестали выпускать нас на улицу», — рассказал ТАСС один из жителей. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». 29 апреля территорию завода начали покидать первые гражданские. 30 апреля с «Азовстали» вышли 25 человек.