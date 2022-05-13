Свердловский художник Спартак снялся в уральском фильме Ханта

Уральский художник Спартак поедет в Москву на премьеру фильма Ханта Скриншот с YouTube-канала Central Partnership

74-летний уральский татуированный художник и поэт Владимир Седаков, известный в творческих кругах под именем Спартак, снялся в фильме режиссера Александра Ханта «Межсезонье». Об этом URA.RU рассказал сам художник.

«Съемки были еще в 2020 году, зимой. Снимали в моем старом доме-музее, потом поехали в Каменск-Уральский и в деревню Шиловка. Там восстановили дом бывшего умершего шамана — я играл роль его сына. Там все и происходило», — рассказал Спартак. По его словам, съемочной группе даже пришлось достраивать часть декораций.

Съемки «Межсезонья» длились полгода. За это время команде из 40 человек пришлось претерпеть сложности: временами пропадал свет и тепло. На премьеру фильма художник поедет 15 июня в Москву. В российский кинопрокат «Межсезонье» выйдет 23 июня. Кинопрокатчиком выступает российская компания Central Partnership.

Новый фильм Александра Ханта, который известен криминальной драмой «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», рассказывает историю по мотивам 15-летних школьников из Пскова Дениса Муравьева и Кати Власовой. По сюжету, они обстреляли полицейскую машину, и, не выходя из засады, совершили суицид.