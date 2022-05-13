В год больших выборов доходы Александра Смертина выросли всего на 200 тысяч Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым чиновником администрации губернатора Пермского края стал первый заместитель руководителя Леонид Политов. Он задекларировал около 6,5 млн рублей. И.о. руководителя администрации губернатора Александр Смертин заработал меньше подчиненного почти на 1,5 млн рублей. Сведения о доходах опубликованы на сайте ведомства.

«Политов Леонид Вячеславович. Первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края. Декларированный годовой доход — 6 491 143,32. Смертин Александр Николаевич. Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края. Декларированный годовой доход — 5 004 000,00», — говорится в документе. Доходы Политова по сравнению с 2020 годом выросли на 700 тысяч (было 5,8 млн рублей), доходы Смертина — на 200 тысяч (в 2020 году — 4,8 млн рублей).

Больше заработала и жена Леонида Политова — 454,3 тысяч рублей. Супруга Александра Смертина показала доход в 339,3 тысяч рублей.

Именно на жен и Политов, и Смертин оформили все семейное имущество. У и. о. главы администрации есть только автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200 и автоприцеп МЗСА 817715, у его первого зама — BMW 528i. Земельный участок в 1,9 тысяч кв. м., дача (57,8 кв. м.), половина в квартире 88,7 кв. м. и квартира в 59,8 кв. м. принадлежит супруге Смертина.

У супруги Политова есть земельный участок (1 475 кв. м.), половина в квартире (58 кв. м.), Hyundai Solaris, а также жилой дом (169,5 кв. м.), которого не было в декларации 2020 года. При этом в пользовании у Политовых есть квартира в 60,8 кв. м.

Руководитель аппарата правительства и администрации Елена Анисимова задекларировала 5,9 млн рублей (в 2020 году было 5,7 млн), заместитель по правовым вопросам Мария Геворгян — 5,6 млн рублей (было 5,5 млн), директор департамента информационной политики (и тоже заместитель) Николай Иванов — 5,2 млн рублей (в 2020 году было 3,8 млн рублей), зам по макроэкономике и нацпроектам Ирина Макарова — 4,2 млн рублей (трудоустроилась в администрацию в 2021 году). Замыкает топ чиновников администрации, задекларировавших больше 3 млн рублей, заместитель руководителя аппарата по безопасности Артем Облацов (3,8 млн рублей).

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