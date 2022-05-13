Медсестры отказываются убирать за больными (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пациенты хирургического отделения городской клинической больницы №2 имени Граля в Перми остались без должного ухода из-за нехватки медперсонала. Они решили собрать денег для медсестер, чтобы те убирали утки за лежачими больными.

«Лежачим больным не выносят утки, медсестры говорят, что им за это не платят, санитаров нет в отделении, врачи разводят руками. Решили скинуться деньгами и заплатить медсестрам, потому что лежать в продуктах жизнедеятельности не очень полезно после операции», — приводят слова одно из пациенток ГКБ №2 telegram-канал «КомиссарЪ». Также по словам пермяков, лежащих в больнице, они не могут умыться, поскольку раковина засорилась. А чтобы пациенты не пользовались сантехникой, раковину заставили кроватью.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU заявили, что руководством больницы инициировано проведение внутреннего расследования. «По результатам расследования будут взяты объяснительные с заведующего хирургическим отделением и со старшей медсестры по поводу заявленных пациентами вопросов. Что касается ухода за лежачими пациентами, то данный вид медицинской помощи, действительно, не входит в обязанности медсестер. Эту работу выполняют санитары, в которых в настоящее время больница ГБУЗ ПК „ГКБ 2 имени Ф.Х.Граля“ испытывает дефицит», — отметили в пресс-службе минздрава Прикамья.

Также в минздраве отметили, что руководство больницы «принимает необходимые меры», чтобы укомплектовать медучреждение санитарами. Раковина, на которую жаловались пациенты, сейчас находится в рабочем состоянии.

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