Экс-офицера ФСБ отправили в колонию за госизмену

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Казаков работал на иностранную разведку Фото:

Военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет. Он передавал секретные сведения иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке», — рассказал источник агентства.

Уточняется, что экс-сотрудник ФСБ работал на иностранную разведку за вознаграждение. Своими действиями он нанес существенный ущерб интересам России.

Ранее суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии за госизмену. Его сообщника, офицера российских вооруженных сил Александра Облога, отправили в колонию на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины, пишет RT. 14 марта Лефортовский суд Москвы впервые с начала спецоперации на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет. Он передавал секретные сведения иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке», — рассказал источник агентства. Уточняется, что экс-сотрудник ФСБ работал на иностранную разведку за вознаграждение. Своими действиями он нанес существенный ущерб интересам России. Ранее суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии за госизмену. Его сообщника, офицера российских вооруженных сил Александра Облога, отправили в колонию на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины, пишет RT. 14 марта Лефортовский суд Москвы впервые с начала спецоперации на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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