Экс-офицера ФСБ отправили в колонию за госизмену

13 мая 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Казаков работал на иностранную разведку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет. Он передавал секретные сведения иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке», — рассказал источник агентства. Уточняется, что экс-сотрудник ФСБ работал на иностранную разведку за вознаграждение. Своими действиями он нанес существенный ущерб интересам России. Ранее суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии за госизмену. Его сообщника, офицера российских вооруженных сил Александра Облога, отправили в колонию на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины, пишет RT. 14 марта Лефортовский суд Москвы впервые с начала спецоперации на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Военный суд отправил бывшего офицера ФСБ Дмитрия Казакова в колонию на 13 лет. Он передавал секретные сведения иностранной разведке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Суд приговорил подполковника запаса ФСБ Дмитрия Казакова к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в том, что, пользуясь секретными сведениями, известными по службе, передал их иностранной разведке», — рассказал источник агентства. Уточняется, что экс-сотрудник ФСБ работал на иностранную разведку за вознаграждение. Своими действиями он нанес существенный ущерб интересам России. Ранее суд приговорил жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова к 19,5 года колонии за госизмену. Его сообщника, офицера российских вооруженных сил Александра Облога, отправили в колонию на 13 лет за сотрудничество со спецслужбами Украины, пишет RT. 14 марта Лефортовский суд Москвы впервые с начала спецоперации на Украине арестовал гражданина России по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.