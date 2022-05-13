У пермяков соберут данные об имуществе и зарплатах

У интервьюеров будут при себе служебные удостоверения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мае—июне в Пермском крае, как и в других регионах страны, пройдет комплексное наблюдение условий жизни населения. Об этом сообщили в Пермьстате. Такие мониторинги пройдут во всех регионах страны.

«Жители для участия в обследованиях будет выбраны случайно. Сбор данных проведут специальные работники. Они будут обходить дома и опрашивать жителей. При себе интервьюеры будут иметь служебное удостоверение работника и паспорт», — сообщили в пресс-службе статистики.

Данные, полученные от жителей, признаются конфиденциальными и будут обезличены, обещают в ведомстве. При обходе интервьюеры будут интересоваться трудовой деятельностью, ее продолжительностью, качеством жилищных и бытовых условий проживания, наличием информационных и коммуникационных средств, способствующих интеллектуальному развитию и другие данные.

В Пермьстате также подчеркнули, что от полноты и достоверности полученных сведений зависит объективность информации, представляемой для формирования федеральных информационных ресурсов, «а отсюда и принятие решений по социально-демографическим проблемам».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае при переписи населения на переписчиков напали собаки. Также у переписчиков были проблемы и с агрессивными жильцами.