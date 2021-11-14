В Пермском крае переписчики пострадали от нападений

В основном проблемы переписчикам доставляли собаки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае при переписи населения от собак пострадало несколько переписчиков. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«Есть пострадавшие от собак. В основном они доставляют проблемы переписчикам. Где-то после укусов просто помазали зеленкой, а где-то обращались в больницу», — рассказал Белянин. Он добавил, что точно есть 3-4 случая нападения собак.

Также глава Пермского Росстата рассказал, что у переписчиков были проблемы и с агрессивными жильцами. Он упомянул случай, когда кто-то угрожал сотруднику переписи предметом, похожим на пистолет. По словам Белянина, проблемы были и с планшетами у переписчиков. В частности не удавалось постоянно отслеживать геолокацию гаджетов сотрудников переписи и сканировать QR-коды.

Активная фаза переписи населения проходила с 15 октября по 15 ноября. После ее завершения у специалистов Росстата есть 2 месяца на подсчет результатов и подведение итогов.