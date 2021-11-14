14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

В Пермском крае переписчики пострадали от нападений

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перепись населения в отдаленных территориях Свердловской области. Свердловская область, поселок Островное, перепись населения, переписчик, всероссийская перепись населения
В основном проблемы переписчикам доставляли собаки Фото:

В Пермском крае при переписи населения от собак пострадало несколько переписчиков. Об этом URA.RU рассказал руководитель Пермьстата Владимир Белянин.

«Есть пострадавшие от собак. В основном они доставляют проблемы переписчикам. Где-то после укусов просто помазали зеленкой, а где-то обращались в больницу», — рассказал Белянин. Он добавил, что точно есть 3-4 случая нападения собак.

Также глава Пермского Росстата рассказал, что у переписчиков были проблемы и с агрессивными жильцами. Он упомянул случай, когда кто-то угрожал сотруднику переписи предметом, похожим на пистолет. По словам Белянина, проблемы были и с планшетами у переписчиков. В частности не удавалось постоянно отслеживать геолокацию гаджетов сотрудников переписи и сканировать QR-коды.

Активная фаза переписи населения проходила с 15 октября по 15 ноября. После ее завершения у специалистов Росстата есть 2 месяца на подсчет результатов и подведение итогов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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