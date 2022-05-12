В ЯНАО подросток-велосипедист протаранил автомобиль росгвардейца

В результате ДТП подросток не пострадал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Салехарде подросток на велосипеде наехал на пешеходном переходе на автомобиль сотрудника Росгвардии. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по ЯНАО, в результате ДТП никто не пострадал.

«Зафиксирован факт наезда несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиль. Проводиться проверка. Никто не пострадал», — сообщили в ГИБДД.

В Росгвардии сообщили, что сотрудник ведомства оказал помощь наевшему на его автомобиль подростку и вызвал на место происшествия экстренные службы. «Известно, что 16-летний школьник, управляя велосипедом, в нарушение правил дорожного движения, не спешился при пересечении пешеходного перехода и, потеряв равновесие, задел стоящий автомобиль, пропускающий пешеходов», — добавили в Росгвардии.