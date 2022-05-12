12 мая 2022

В ЯНАО подросток-велосипедист протаранил автомобиль росгвардейца

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
В результате ДТП подросток не пострадал Фото:

В Салехарде подросток на велосипеде наехал на пешеходном переходе на автомобиль сотрудника Росгвардии. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по ЯНАО, в результате ДТП никто не пострадал.

«Зафиксирован факт наезда несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиль. Проводиться проверка. Никто не пострадал», — сообщили в ГИБДД.

В Росгвардии сообщили, что сотрудник ведомства оказал помощь наевшему на его автомобиль подростку и вызвал на место происшествия экстренные службы. «Известно, что 16-летний школьник, управляя велосипедом, в нарушение правил дорожного движения, не спешился при пересечении пешеходного перехода и, потеряв равновесие, задел стоящий автомобиль, пропускающий пешеходов», — добавили в Росгвардии.

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В Салехарде подросток на велосипеде наехал на пешеходном переходе на автомобиль сотрудника Росгвардии. Как сообщили URA.RU в ГИБДД по ЯНАО, в результате ДТП никто не пострадал. «Зафиксирован факт наезда несовершеннолетнего велосипедиста на автомобиль. Проводиться проверка. Никто не пострадал», — сообщили в ГИБДД. В Росгвардии сообщили, что сотрудник ведомства оказал помощь наевшему на его автомобиль подростку и вызвал на место происшествия экстренные службы. «Известно, что 16-летний школьник, управляя велосипедом, в нарушение правил дорожного движения, не спешился при пересечении пешеходного перехода и, потеряв равновесие, задел стоящий автомобиль, пропускающий пешеходов», — добавили в Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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