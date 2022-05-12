12 мая 2022

СМИ: задержаны подозреваемые в поджоге военкомата в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия, спецназ, задержание, омон
Подозреваемые отправлены под арест Фото:

Силовики задержали двух подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске. По решению суда они арестованы.

«Оба [подозреваемых] задержаны. Суд их заключил под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По данным информагентства, подозреваемым предъявлены обвинения по статьям 167 и 213 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство». Они отправлены Нижневартовским городским судом под арест на два месяца.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В нижневартовском городском суде не смогли дать оперативный комментарий об аресте подозреваемых в поджоге военкомата.

Инцидент произошел в ночь на четвертое мая. Все происходящее попало на камеры наружного наблюдения. На видео видно, как двое мужчин кидают бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. После этого они сбегают с места преступления.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», будьте в курсе всех важных событий.

Силовики задержали двух подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске. По решению суда они арестованы. «Оба [подозреваемых] задержаны. Суд их заключил под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По данным информагентства, подозреваемым предъявлены обвинения по статьям 167 и 213 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство». Они отправлены Нижневартовским городским судом под арест на два месяца. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В нижневартовском городском суде не смогли дать оперативный комментарий об аресте подозреваемых в поджоге военкомата. Инцидент произошел в ночь на четвертое мая. Все происходящее попало на камеры наружного наблюдения. На видео видно, как двое мужчин кидают бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. После этого они сбегают с места преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...