СМИ: задержаны подозреваемые в поджоге военкомата в ХМАО

Подозреваемые отправлены под арест Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Силовики задержали двух подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске. По решению суда они арестованы.

«Оба [подозреваемых] задержаны. Суд их заключил под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовом ведомстве. По данным информагентства, подозреваемым предъявлены обвинения по статьям 167 и 213 УК РФ — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство». Они отправлены Нижневартовским городским судом под арест на два месяца.

В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В нижневартовском городском суде не смогли дать оперативный комментарий об аресте подозреваемых в поджоге военкомата.

Инцидент произошел в ночь на четвертое мая. Все происходящее попало на камеры наружного наблюдения. На видео видно, как двое мужчин кидают бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата. После этого они сбегают с места преступления.