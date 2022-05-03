Комиссариат ХМАО подключился к расследованию поджога военкомата

04 мая 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Военный комиссариат ХМАО принял участие в расследовании поджога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате. «Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате. «Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников.