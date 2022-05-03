Комиссариат ХМАО подключился к расследованию поджога военкомата

Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате.
«Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников.
Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате. «Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников.