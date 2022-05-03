03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

Комиссариат ХМАО подключился к расследованию поджога военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Военный комиссариат ХМАО принял участие в расследовании поджога Фото:

Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате.

«Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников.

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Военный комиссариат ХМАО проводит проверку поджога здания военкомата в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказали в окружном военкомате. «Руководство военного комиссариата ХМАО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту возгорания в военном комиссариате города Нижневартовска. Очаг огня был своевременно локализован силами противопожарной службы», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что учреждению был нанесен незначительный ущерб. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске неизвестные закидали военкомат «коктейлями Молотова». Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором преступники закидывают вход учреждения. На данный момент полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском преступников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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