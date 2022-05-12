В Тюменской области назначили нового главу УФСИН

13 мая 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления. «Указом президента РФ №256 полковник внутренней службы Рупп Дмитрий Валерьевич назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области», — говорится в объявлении. Руководитель уже приступил к исполнению обязанностей. По информации из открытых источников, Рупп родился в 1972 году в Новосибирске. С 1993 года работал в системе исполнения наказаний. В декабря 20219 года руководил УФСИН по Калининградской области. Ранее тюменским ведомством руководил в статусе врио Александра Биттель. Он до сих пор значится в штате УФСИН в должности замглавы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления. «Указом президента РФ №256 полковник внутренней службы Рупп Дмитрий Валерьевич назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области», — говорится в объявлении. Руководитель уже приступил к исполнению обязанностей. По информации из открытых источников, Рупп родился в 1972 году в Новосибирске. С 1993 года работал в системе исполнения наказаний. В декабря 20219 года руководил УФСИН по Калининградской области. Ранее тюменским ведомством руководил в статусе врио Александра Биттель. Он до сих пор значится в штате УФСИН в должности замглавы.