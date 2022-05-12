12 мая 2022

В Тюменской области назначили нового главу УФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления.

«Указом президента РФ №256 полковник внутренней службы Рупп Дмитрий Валерьевич назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области», — говорится в объявлении. Руководитель уже приступил к исполнению обязанностей.

По информации из открытых источников, Рупп родился в 1972 году в Новосибирске. С 1993 года работал в системе исполнения наказаний. В декабря 20219 года руководил УФСИН по Калининградской области.

Ранее тюменским ведомством руководил в статусе врио Александра Биттель. Он до сих пор значится в штате УФСИН в должности замглавы.

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Полковник внутренней службы Дмитрий Рупп назначен новым главой УФСИН по Тюменской области. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального управления. «Указом президента РФ №256 полковник внутренней службы Рупп Дмитрий Валерьевич назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области», — говорится в объявлении. Руководитель уже приступил к исполнению обязанностей. По информации из открытых источников, Рупп родился в 1972 году в Новосибирске. С 1993 года работал в системе исполнения наказаний. В декабря 20219 года руководил УФСИН по Калининградской области. Ранее тюменским ведомством руководил в статусе врио Александра Биттель. Он до сих пор значится в штате УФСИН в должности замглавы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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