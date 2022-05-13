Эпидемиологи из Института микробиологии Бундесвера вывезли три с половиной тысячи проб крови граждан Украины. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«В период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из Института микробиологии Бундесвера было вывезено три с половиной тысячи проб сыворотки крови граждан. Ряд проектов Пентагона подвергал жизни украинцев опасности. В инструкции [Пентагона] было указано, что о небольших инцидентах с подопытными нужно обращать в течение 72 часов, о смерти подопытных сообщать в течение 24 часов», — рассказал Небензя в ходе заседания ООН.
В ходе спецоперации РФ на Украине также были обнаружены факты, подтверждающие испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной больницы Харькова американскими учеными. Минобороны России также опубликовало подробности деятельности секретных научных центров на Украине, созданных при поддержке стран НАТО. Там проводились исследования патогенных микроорганизмов, велась работа со штаммами холеры и чумы, пишет «Царьград».
Эпидемиологи из Института микробиологии Бундесвера вывезли три с половиной тысячи проб крови граждан Украины. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «В период с 2016 по 2019 год военными эпидемиологами из Института микробиологии Бундесвера было вывезено три с половиной тысячи проб сыворотки крови граждан. Ряд проектов Пентагона подвергал жизни украинцев опасности. В инструкции [Пентагона] было указано, что о небольших инцидентах с подопытными нужно обращать в течение 72 часов, о смерти подопытных сообщать в течение 24 часов», — рассказал Небензя в ходе заседания ООН. В ходе спецоперации РФ на Украине также были обнаружены факты, подтверждающие испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной больницы Харькова американскими учеными. Минобороны России также опубликовало подробности деятельности секретных научных центров на Украине, созданных при поддержке стран НАТО. Там проводились исследования патогенных микроорганизмов, велась работа со штаммами холеры и чумы, пишет «Царьград».