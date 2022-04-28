Посольство РФ обвинило США в испытании биооружия на Украине

28 апреля 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

В лабораториях на Украине работали с опасными биологическими препаратами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине Американские ученые проводили на Украине испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной больницы Харькова. Об этом сообщили в российском посольстве в США. «В ходе российской спецоперации на Украине, среди прочего, установлено, что в период с 2019 по 2021 гг. американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 г. Харьков. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в США. Экспертное сообщество США изучает информацию о незаконных военно-биологических исследованиях Пентагона на Украине, которые обнаружили российские военные. В посольстве заявили, что США координируют работу лабораторий на Украине через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). Эта структура занимается распределением грантов для исследований по заказу Пентагона. На их проекты Вашингтон выделил за последние годы более 350 млн долларов, передает телеканал 360. Российские военные в ходе спецоперации на Украине заметили факты зачистки следов украинской военной-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном, сообщали в Минобороны РФ. Там работали с возбудителями смертельно опасных болезней. О том, что американские ученые из лабораторий в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове, Минобороны РФ сообщило еще 14 апреля, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Американские ученые проводили на Украине испытания опасных биологических препаратов на пациентах областной больницы Харькова. Об этом сообщили в российском посольстве в США. «В ходе российской спецоперации на Украине, среди прочего, установлено, что в период с 2019 по 2021 гг. американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 г. Харьков. Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса», — сообщается в telegram-канале посольства РФ в США. Экспертное сообщество США изучает информацию о незаконных военно-биологических исследованиях Пентагона на Украине, которые обнаружили российские военные. В посольстве заявили, что США координируют работу лабораторий на Украине через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ). Эта структура занимается распределением грантов для исследований по заказу Пентагона. На их проекты Вашингтон выделил за последние годы более 350 млн долларов, передает телеканал 360. Российские военные в ходе спецоперации на Украине заметили факты зачистки следов украинской военной-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном, сообщали в Минобороны РФ. Там работали с возбудителями смертельно опасных болезней. О том, что американские ученые из лабораторий в Мерефе испытывали опасные биопрепараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове, Минобороны РФ сообщило еще 14 апреля, передает «Национальная служба новостей».