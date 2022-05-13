Гибелью собаки на борту самолета займется челябинская прокуратура

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, собака, весовой контроль, перевозка животных, аэропорт челябинск
Собака погибла во время перелета из Челябинска в Москву (фото из архива) Фото:

Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Челябинская транспортная прокуратура выяснит обстоятельства гибели домашнего животного на борту воздушного судна. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию процедуры перевозки животных», — заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения.

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Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Челябинская транспортная прокуратура выяснит обстоятельства гибели домашнего животного на борту воздушного судна. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию процедуры перевозки животных», — заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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