Гибелью собаки на борту самолета займется челябинская прокуратура

Собака погибла во время перелета из Челябинска в Москву (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гибелью собаки породы американской булли во время полета из Челябинска в Москву займется Челябинская транспортная прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Челябинская транспортная прокуратура выяснит обстоятельства гибели домашнего животного на борту воздушного судна. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию процедуры перевозки животных», — заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Во время полета авиарейса Челябинск-Москва (Шереметьево) умерла собака пассажирки. Смерть питомца хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения.