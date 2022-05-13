При перелете из Челябинска в Москву умерла собака. Видео

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Смерть животного произошла на борту самолета компании «Аэрофлот» Фото:

Во время полета из Челябинска в Москву умерла собака одного из пассажиров. Смерть животного хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения.

«Мертвую собаку породы американской булли хозяйка обнаружила по прилету в аэропорт Шереметьево. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщает telegram-канал «112».

URA.RU связалось с челябинским аэропортом, откуда борт совершил вылет в столицу. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что не имеют права комментировать ситуации, произошедшие на борту, и сказали обратиться к авиаперевозчику.

По имеющимся в открытом доступе телефонам дозвониться до пресс-службы «Аэрофлота» не удалось. URA.RU направил запрос в компанию. На момент публикации комментария не последовало.

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Во время полета из Челябинска в Москву умерла собака одного из пассажиров. Смерть животного хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. «Мертвую собаку породы американской булли хозяйка обнаружила по прилету в аэропорт Шереметьево. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщает telegram-канал «112». URA.RU связалось с челябинским аэропортом, откуда борт совершил вылет в столицу. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что не имеют права комментировать ситуации, произошедшие на борту, и сказали обратиться к авиаперевозчику. По имеющимся в открытом доступе телефонам дозвониться до пресс-службы «Аэрофлота» не удалось. URA.RU направил запрос в компанию. На момент публикации комментария не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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