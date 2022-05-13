При перелете из Челябинска в Москву умерла собака. Видео

13 мая 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Смерть животного произошла на борту самолета компании «Аэрофлот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время полета из Челябинска в Москву умерла собака одного из пассажиров. Смерть животного хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. «Мертвую собаку породы американской булли хозяйка обнаружила по прилету в аэропорт Шереметьево. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщает telegram-канал «112». URA.RU связалось с челябинским аэропортом, откуда борт совершил вылет в столицу. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что не имеют права комментировать ситуации, произошедшие на борту, и сказали обратиться к авиаперевозчику. По имеющимся в открытом доступе телефонам дозвониться до пресс-службы «Аэрофлота» не удалось. URA.RU направил запрос в компанию. На момент публикации комментария не последовало. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Во время полета из Челябинска в Москву умерла собака одного из пассажиров. Смерть животного хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. «Мертвую собаку породы американской булли хозяйка обнаружила по прилету в аэропорт Шереметьево. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщает telegram-канал «112». URA.RU связалось с челябинским аэропортом, откуда борт совершил вылет в столицу. В пресс-службе воздушной гавани ответили, что не имеют права комментировать ситуации, произошедшие на борту, и сказали обратиться к авиаперевозчику. По имеющимся в открытом доступе телефонам дозвониться до пресс-службы «Аэрофлота» не удалось. URA.RU направил запрос в компанию. На момент публикации комментария не последовало.