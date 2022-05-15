15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Пермячка отсудила почти 150 тысяч за протечку в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное рожков необр , судья, суд, судебный процесс, судья в маске
Также суд постановил компенсировать расходы пермячки на экспертизу Фото:

Жительница Перми отсудила у фонда капитального ремонта 148 тысяч рублей за повреждение квартиры своей подопечной. В результате ремонта крыши многоквартирного дома жилье залило дождем, сообщается в решении Ленинского районного суда.

«Взыскать с Некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу Загвоздиной Г.А., действующей в интересах недееспособной Загвоздиной М.И., материальный ущерб в размере 148 282 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. Также ответчик должен компенсировать расходы истца на экспертизу.

Работы по капитальному ремонту кровли крыши дома выполнял подрядчик «АудитЭнергоПроект» по договору с фондом. Во время выполнения ремонта рабочими квартиру пермячки залил дождь. Опекунша проживающей в квартире обратилась к частным экспертам, чтоб определить стоимость ущерба. Стоимость восстановительных работ оценили в 148 тысяч рублей.

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Жительница Перми отсудила у фонда капитального ремонта 148 тысяч рублей за повреждение квартиры своей подопечной. В результате ремонта крыши многоквартирного дома жилье залило дождем, сообщается в решении Ленинского районного суда. «Взыскать с Некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу Загвоздиной Г.А., действующей в интересах недееспособной Загвоздиной М.И., материальный ущерб в размере 148 282 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. Также ответчик должен компенсировать расходы истца на экспертизу. Работы по капитальному ремонту кровли крыши дома выполнял подрядчик «АудитЭнергоПроект» по договору с фондом. Во время выполнения ремонта рабочими квартиру пермячки залил дождь. Опекунша проживающей в квартире обратилась к частным экспертам, чтоб определить стоимость ущерба. Стоимость восстановительных работ оценили в 148 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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