Пермячка отсудила почти 150 тысяч за протечку в квартире

16 мая 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Также суд постановил компенсировать расходы пермячки на экспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила у фонда капитального ремонта 148 тысяч рублей за повреждение квартиры своей подопечной. В результате ремонта крыши многоквартирного дома жилье залило дождем, сообщается в решении Ленинского районного суда. «Взыскать с Некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу Загвоздиной Г.А., действующей в интересах недееспособной Загвоздиной М.И., материальный ущерб в размере 148 282 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. Также ответчик должен компенсировать расходы истца на экспертизу. Работы по капитальному ремонту кровли крыши дома выполнял подрядчик «АудитЭнергоПроект» по договору с фондом. Во время выполнения ремонта рабочими квартиру пермячки залил дождь. Опекунша проживающей в квартире обратилась к частным экспертам, чтоб определить стоимость ущерба. Стоимость восстановительных работ оценили в 148 тысяч рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Перми отсудила у фонда капитального ремонта 148 тысяч рублей за повреждение квартиры своей подопечной. В результате ремонта крыши многоквартирного дома жилье залило дождем, сообщается в решении Ленинского районного суда. «Взыскать с Некоммерческой организации „Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае“ в пользу Загвоздиной Г.А., действующей в интересах недееспособной Загвоздиной М.И., материальный ущерб в размере 148 282 рублей», — сообщается в решении, которое опубликовано на сайте суда. Также ответчик должен компенсировать расходы истца на экспертизу. Работы по капитальному ремонту кровли крыши дома выполнял подрядчик «АудитЭнергоПроект» по договору с фондом. Во время выполнения ремонта рабочими квартиру пермячки залил дождь. Опекунша проживающей в квартире обратилась к частным экспертам, чтоб определить стоимость ущерба. Стоимость восстановительных работ оценили в 148 тысяч рублей.