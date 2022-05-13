ЦИК Южной Осетии утвердил документы по присоединению к России

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Осетия утвердила документы по референдуму Фото:

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия утвердила документы по присоединению к России. Об этом сообщается на сайте ЦИК Южной Осетии.

«ЦИК Южной Осетии утвердил заключение о соответствии пакета документов для проведения референдума по вопросу „Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?“ требованиям Конституционного закона „О референдуме Республики Южная Осетия“», — говорится на сайте. Заключение направлено президенту республики.

Ранее власти Южной Осетии заявили о готовности войти в состав России. Они заявили, что проведут референдум, документы поданы в ЦИК.

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Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия утвердила документы по присоединению к России. Об этом сообщается на сайте ЦИК Южной Осетии. «ЦИК Южной Осетии утвердил заключение о соответствии пакета документов для проведения референдума по вопросу „Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?“ требованиям Конституционного закона „О референдуме Республики Южная Осетия“», — говорится на сайте. Заключение направлено президенту республики. Ранее власти Южной Осетии заявили о готовности войти в состав России. Они заявили, что проведут референдум, документы поданы в ЦИК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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