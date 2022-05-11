Президент Южной Осетии: когда республика войдет в состав РФ

Вопрос о проведении референдума будет решаться с Россией, сообщил избранный президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Южная Осетия проведет референдум по вхождению в состав Российской Федерации сразу после того, как получит сигнал от РФ. Об этом заявил победивший во втором туре выборов президента Южной Осетии лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

«Это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований. Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведем обязательно», — сказал Гаглоев в интервью ТАСС.

Глава республики также отметил, что вектор всех президентов республики был направлен на максимальную интеграцию с Российской Федерацией. «Южная Осетия проводила уже несколько референдумов, народ высказал свое мнение, но если понадобится еще один референдум, мы обязательно его проведем», — добавил Гаглоев.

Ранее экс-президент республики Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится несмотря на смену власти в республике. Все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком, отметил политик.

Анатолий Бибилов признал свое поражение во втором туре президентских выборов 8 мая, сообщает RT. Позже российский лидер Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост главы Южной Осетии и отметил намерение РФ продолжить оказание поддержки республике.

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